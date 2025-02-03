إمساكية رمضان 2025 بالقاهرة وجميع المحافظات
12:01 م الإثنين 03 فبراير 2025
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، إمساكية رمضان 2025 الموافق 1445 هجريًا لمدينة القاهرة.
ويبدأ شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم 1 مارس 2025.
ويمكن تحميل إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا لمدينة القاهرة، وباقي المدن المصرية، من خلال الرابط التالي.
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الهيئة العامة المصرية للمساحة إمساكية رمضان 2025 شهر رمضان المبارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
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