إمساكية رمضان 2025 بالقاهرة وجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، إمساكية رمضان 2025 الموافق 1445 هجريًا لمدينة القاهرة.

ويبدأ شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم 1 مارس 2025.

ويمكن تحميل إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا لمدينة القاهرة، وباقي المدن المصرية، من خلال الرابط التالي.

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