نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، تقدم أعمال تنفيذ المكان البديل تمهيدًا لنقل جميع المواقف العشوائية في ميدان رمسيس والتي تؤدي إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.

وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن تنفيذ هذا الموقف يأتي في إطار خطة تطوير منطقة رمسيس والسبتية والتي صدرت قرارات من رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بإعادة تخطيطها.

وأوضح المصدر، أن المكان البديل عبارة عن موقف متعدد الطوابق يتكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، ويتسع لمئات السيارات من أجل استيعاب المواقف العشوائية في منطقة رمسيس.

وشدد المصدر، على أن الموقف سيضم كذلك أنشطة تجارية ومحلات من أجل نقل الباعة الجائلين المتواجدين في رمسيس إليها.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به، منطقة إعادة تخطيط.

وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون المستهدف إعادة تخطيطها 14.62 فدان.

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