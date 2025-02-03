أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وبداية موجة من التقلبات الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت غانم، إن الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ستظل الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية والتي تصل 22 درجة على القاهرة، بينما تكون 10 درجات خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أنه بداية من الأربعاء والخميس ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب امتداد جوي سيؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح في معظم المحافظات، والتي تصل سرعتها لـ 45 كيلو مترا في الساعة.

وتابعت: نشاط الرياح الكبير يتسبب في اضطراب شديد على سواحل البحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج لـ 5 أمتار.

وأكدت أن درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء ستنخفض لـ 17 درجة على القاهرة ومع نشاط الرياح سنشعر بدرجات حرارة أقل.

وأوضحت أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات خلال هذه الفترة.

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