زوجة الراحل سامى عبد العزيز: لا عزاء ولا جنازة ووداعا إلى أن ألقاك

كتب- محمد سامي:

نعت الدكتورة إيمان جمعة، أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، زوجها الراحل الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تدوينة مؤثرة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الدكتورة إيمان جمعة في نعيها: "توفي زوجي الغالي الدكتور سامي عبد العزيز.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. أعلم كم سيفتقده الكثيرون من أبنائه وزملائه وأصدقائه".

وأضافت: "أولادي نعمان ونورهان وأنا أول المكلومين.. فراق شخص بهذا الحجم وبهذه القيمة أمر لا أصدقه حتى الآن. ننتظر دعواتكم وصلواتكم على روحه الطاهرة".

وأوضحت أنه لن يكون هناك عزاء أو جنازة، مؤكدةً احترامها لرغبة الأسرة في الاختلاء بأنفسهم خلال هذه اللحظات الصعبة.

وختمت كلماتها قائلة: "سندفنه بعد تلاوة القرآن على روحه الطاهرة.. وداعًا يا سامي، إلى أن ألقاك حيث لا فراق بعدها".

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