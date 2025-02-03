للبناء على اتصال السيسي وترامب.. "عبد العاطي" والمبعوث الأمريكي يناقشان مستجدات وقف النار في غزة

كتب- محمد فتحي:

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، مع السيد "ستيف ويتكوف"، المبعوت الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، الوضع في غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار وإغاثة السكان، في اتصال هاتفي مساء أمس الأحد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الإتصال جاء في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الامريكي دونالد ترامب، في الأول من فبراير، والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار إيجابي بين الرئيسين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تشاور الوزير عبد العاطي وويتكوف حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل، إذ أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة استدامة وتثبيت الاتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل التدهور الحاد فى الأوضاع الإنسانية فى غزة.

وأشار إلى أن الوزير عبد العاطي شدد على الدور الأمريكى الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ويحقق الأمن والاستقرار الذي طالما تطلعت إليه شعوب المنطقة، وينهي حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس ترامب.