عمرو أديب للحكومة: وسعوا على الناس شوية.. نحتاج لزيادة في الدخل قبل رمضان

كتب- حسن مرسي:

دعا الإعلامي عمرو أديب الحكومة إلى ضرورة مراعاة احتياجات جميع الفئات الاجتماعية عند إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر" مساء الأحد، أكد أديب أن المصريين يستحقون فرصة لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان، مضيفًا: "المصريون من حقهم يشتروا احتياجات رمضان، لازم الأطفال تشعر بفرحة الشهر الكريم، ونحتاج لزيادة بسيطة في الدخل".

ووجه نداءً للحكومة: "وسعوا على الناس شوية في الأيام القادمة، فليس هناك شيء أسوأ من دخول رمضان وأنت تشعر أنك غير قادر على توفير احتياجات أولادك".

وأشاد بالتكافل الاجتماعي الذي يظهر في مصر خلال شهر رمضان، والذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا، كما لفت إلى أن هناك عائلات لا تتلقى دعم من الحكومة، معربًا عن رغبته في أن تتمكن الأسر من تحضير أطباق رمضان التقليدية مثل الكنافة بالمكسرات، ليعيش الناس فيه بكرامة.

واختتم: "الناس عاوزة تاكل حتة لحمة وفرخة وبيض حلو، ونعمل كنافة بشوية مكسرات، خلوا الناس تعيش، وخدوا بالكم في الحزمة الاجتماعية إن الحياة تبقى ظريفة".

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