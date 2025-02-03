نشرة التوك شو| محافظ شمال سيناء يرد على شائعة تهجير الفلسطينيين لرفح الجديدة وتفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة لم تُنشأ لتكون نقطة لاستقبال الفلسطينيين

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر لإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني، قبل يوم واحد من تفعيل اتفاق الهدنة، تعكس تقدمًا سياسيًا كبيرًا للدولة المصرية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أوضح مجاور أن دخول المصابين الفلسطينيين وذويهم إلى شمال سيناء في هذه الفترة لا يُعتبر مؤشرًا على تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "مصر لا تعمل بأساليب تهجير في سياستها، بل تسير دائمًا بشكل شفاف وواضح".

يخلق جدلًا دينيًا.. حسام بدراوي ينتقد إدراج التربية الدينية في مجموع البكالوريا

انتقد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لـ"رؤية 2030"، أسلوب تطوير التعليم في مصر، معتبرًا أن التغييرات تقتصر فقط على مرحلة الثانوية العامة دون معالجة جذرية للنظام التعليمي بأكمله.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أشار بدراوي إلى أن التغييرات في نظام التعليم غالبًا ما تتركز على الثانوية العامة، حيث يتم تعديل النظام ثم التراجع عنه لاحقًا، مما يعكس عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بقليل، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت 21 درجة مئوية، بينما تتمتع المحافظات الشمالية بأجواء شتوية معتدلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس" حذرت غانم من أن هذا الاستقرار لن يستمر طويلًا، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا بنشاط قوي للرياح.

حماية المستهلك: لا توجد زيادة بأسعار السلع الغذائية في الفترة القادمة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار السوق وضمان وفرة السلع، أفاد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم حاليًا بعدد من الجولات الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه النشاطات بناءً على تكليفات رئيس الوزراء بهدف مراقبة الأسعار وضبطها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك واحتياجات السوق المتزايدة.

وتحدث الجزار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مؤكدًا على أن الرسالة التي يوجهها الجهاز للتجار واضحة تمامًا، وهي أن هناك وفرة في السلع مع التوقعات بانخفاض الأسعار.

حسام بدراوي: مبادرة لدعم طلاب المنح الأمريكية بـ10 ملايين جنيه

أعلن الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني، عن مبادرة لدعم طلاب المنح الأمريكية المتأثرين بقرار وقف المعونات التعليمية، حيث أكد أن جمعية تكاتف الأهلية الخاصة بالتعليم ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 10 ملايين جنيه لهؤلاء الطلاب.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار بدراوي إلى أن أزمة طلاب المنح الأمريكية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تأثر 1077 طالبًا مصريًا في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والأمريكية بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف المنح التعليمية والمعونات الخارجية.

تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية شاملة، وذلك بعد مناقشات بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أفضل السبل لتقديمها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء استمع إلى بعض الرؤى والمقترحات حول الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يتم العمل على إنهائها تمهيدًا لتجهيز الحزمة بشكل كامل وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة النهائية.

عضو بـ"العالمي للفتوى" توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على سؤال حول حقوق الزوجة في حال رغبة الزوج في إقامة والدته أو والده معها في منزل الزوجية؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن الزوجة لها الحق في معرفة خطط زوجها المستقبلية بخصوص إقامة والديه معهما، وفي حالة الاتفاق المسبق على ذلك، فإن الزوجة تكون قد وافقت ضمنيًا على هذا الترتيب.