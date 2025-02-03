أمسية شعرية تجمع أصواتًا مصرية وعربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة ديوان الشعر أمسية شعرية مميزة جمعت نخبة من الشعراء المصريين والعرب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، إلى جانب مشاركة دولية، في احتفاء خاص بالكلمة والإبداع.

تنوعت الأصوات الشعرية خلال الأمسية، حيث قدم الشاعران المصريان أحمد شلبي وحسين القباحي قصائد لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، فيما أضفى الشاعر اليمني زين العابدين الضبيبي لمسة خاصة بنصوصه التي تعكس روح الثقافة اليمنية، ومن الجزائر، قدم عبيد عباس وسمير مسطوف قصائد مستوحاة من التراث الجزائري بروح معاصرة.

وشارك أيضًا الشاعران المصريان ماهر حسن ومنير فوزي، اللذان أبهرا الجمهور بنصوص تتسم بالإبداع والتجديد، بينما جذب الشاعر العراقي وليد الصراف الحضور بصوره الشعرية المدهشة.

أما الشاعران السوريان أحمد الجعفري وأحمد الرفاعي، فقد قدما قصائد تناولت قضايا الإنسان العربي بأسلوب شعري عميق، فيما أضفى الشاعر مدحت منير بصمته المميزة بأشعاره التي تعكس روح مصر المعاصرة.

وشهدت الأمسية مشاركة دولية بارزة مع الشاعرة السلوفينية باربرا بوجاشنيك، التي قدمت قصائد تطرقت إلى قضايا إنسانية عالمية، ما أضفى بُعدًا ثقافيًا متنوعًا على الفعالية.

تنوعت الموضوعات المطروحة بين الهوية والغربة، والتأملات الفلسفية، والمشاعر الإنسانية العميقة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي استمتع بهذه اللوحة الشعرية متعددة اللغات والأساليب، ليؤكد الشعر مجددًا قدرته على تجاوز الحدود وخلق حوار إنساني مشترك.

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