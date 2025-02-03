نشرة منتصف الليل| وفاة الدكتور سامي عبد العزيز.. وتفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

إعلام القاهرة تعلن وفاة عميدها الأسبق الدكتور سامي عبد العزيز

أعلن كلية الإعلام جامعة القاهرة وفاة الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، ورئيس لجنة قطاع الإعلام السابق بالمجلس الأعلى للجامعات.

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تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية شاملة، وذلك بعد مناقشات بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أفضل السبل لتقديمها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء استمع إلى بعض الرؤى والمقترحات حول الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يتم العمل على إنهائها تمهيدًا لتجهيز الحزمة بشكل كامل وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة النهائية.

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مدبولي: التنسيق بين الحكومة و"التحالف" للإعلان عن حزمة من المبادرات لدعم الأسر المستحقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور/ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة/ نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.

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وفاة عامر التوني .. من هو المنشد ومؤسس فرقة المولوية وآخر ظهور له؟

توفي ظهر اليوم، الدكتور عامر التوني المنشد الكبير ومدير مركز الإبداع الفنى بقبة الغوري ومؤسس فرقة المولوية.

ونعى صندوق التنمية الثقافية الراحل عامر التوني، في بيان رسمي جاء فيه، "أسرة العاملين بصندوق التنمية الثقافية والوسط الثقافي والفني رحيل الفنان الكبير المنشد د. عامر التوني مدير مركز مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى ومؤسس فرقة المولوية المصرية.

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الأرصاد تعلن طقس الاثنين.. برودة شديدة وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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