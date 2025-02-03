تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 8 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خاصة خلال فترات الصباح الباكر وقد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال يومي الإثنين 3 فبراير والثلاثاء 4 فبراير.

وأشارت الهيئة إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث يوجد نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد بجانب انخفاض الحرارة.

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