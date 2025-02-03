9 شروط للانضمام لقوائم المحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات 9 شروط للانضمام لقوائم المحكمين الدورة 15 والتي تبدأ من 2025 وحتى 2028 وهي كالتالي:

• أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في أحد التخصصات الفرعية للجنة.

• ألا يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية وألا يكون تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية.

• أن يكون له مؤلفات وأبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على تقدمه، وأن يكون له مدرسة علمية من خلال الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث.

• يفضل بالنسبة للجان التابعة لقطاعات العلوم الأساسية من له معامل هيرش (H-index) الخاص به وكذلك عدد مرات استشهاد (number of citations) طبقا لموقع Scopus.

• يفضل من يكون محكم في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثيرImpact factor أو إقليمية.

• يفضل من قام بتحكيم مشروعات بحثية في مجال تخصصه.

• يدخل في الاعتبار الحصول على إحدى جوائز الدولة أو الجوائز الإقليمية أو العالمية أو الجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث.

• يدخل في الاعتبار عند اختيار المحكمين مجمل الإنتاج العلمي للمحكم، ونوعية الإنتاج والإشراف على الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث العلمية، وتأليف الكتب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهمات العلمية وفي هيئات التحرير والتحكيم في مجلات علمية متميزة، وفي مشروعات تطوير التعليم والمشروعات البحثية وتنفيذها.

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