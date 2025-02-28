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لميس الحديدي تعليقًا على المشادة بين ترامب وزيلينسكي: " مشهد غير مسبوق"

09:55 م الجمعة 28 فبراير 2025

ترامب وزيلينسكي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على المشادة الحادة في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الأوكراني زيلينسكي، ووصفتها بـ"غير المسبوقة" في السياسة الخارجية الحديثة.

وقالت "الحديدي"، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ترامب‬⁩ يتحدث بلسان ⁧‫بوتين، فإذا لم يحصل على ما يريد وهنا اتفاق المعادن ستلقى كل العواقب وعلى الهواء مباشرة".

وأضافت: "أرجو من قادتنا العرب مراجعه المشهد جيداً قبل أن نفكر في الذهاب إلى واشنطن بخطتنا، فالرجل لا يحترم إلا الأقوياء أما الضعفاء فيسحقهم على الهواء".

وتابعت: "وكل ما يهمه هو مصالحه ومصلحة إسرائيل طبعاً وأمام هذا العبث صحيح إن لدينا أوراق قوة عديدة وموقف جماعي ثابت لن يتغير حتى أمام صفاقة ترامب‬⁩ لكننا لا يمكن أن نقبل مثل هذه الإهانة لأي زعيم عربي لذا فالأفضل ألا نذهب".

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