مصطفى بكري: التوافق العربي الحالي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأمة العربية تشهد للمرة الأولى منذ فترة طويلة حالة من التوافق بين الأنظمة الرسمية والجماهير العربية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يهدف إلى حماية الأمن القومي العربي واستعادة الدور العربي الفاعل على الساحة الدولية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، وأوضح بكري أن التوافق العربي الحالي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا العربية المصيرية.

وأكد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستُعقد قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 4 مارس، تليها القمة العربية العادية في بغداد خلال الأسبوع الأول من مايو.

وأشار بكري إلى أن القادة العرب يدركون جيدًا حجم التحديات التي تواجه المنطقة، وهو ما ينعكس على مستوى أداء هذه القمم وقراراتها، خاصة فيما يتعلق برفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذا التوافق يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توحيد الصفوف العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد استقرار المنطقة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن التوافق العربي الحالي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي العربي، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق تقدم في القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية.