إعلان

مصطفى بكري: التوافق العربي الحالي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

09:42 م الجمعة 28 فبراير 2025

مصطفى بكري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأمة العربية تشهد للمرة الأولى منذ فترة طويلة حالة من التوافق بين الأنظمة الرسمية والجماهير العربية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يهدف إلى حماية الأمن القومي العربي واستعادة الدور العربي الفاعل على الساحة الدولية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، وأوضح بكري أن التوافق العربي الحالي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا العربية المصيرية.

وأكد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستُعقد قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 4 مارس، تليها القمة العربية العادية في بغداد خلال الأسبوع الأول من مايو.

وأشار بكري إلى أن القادة العرب يدركون جيدًا حجم التحديات التي تواجه المنطقة، وهو ما ينعكس على مستوى أداء هذه القمم وقراراتها، خاصة فيما يتعلق برفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذا التوافق يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توحيد الصفوف العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد استقرار المنطقة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن التوافق العربي الحالي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي العربي، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق تقدم في القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى بكري التوافق العربي توافق الأنظمة الرسمية حماية الأمن القومي العربي برنامج حقائق وأسرار قمة عربية طارئة في القاهرة القمة العربية العادية في بغداد إقامة دولة فلسطينية مستقلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خناقة في البيت الأبيض.. ترامب يتهم زيلينسكي بعدم احترام أمريكا والأخير يغادر (فيديو وصور)
دار الإفتاء تعلن رسميًا أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٥
الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)