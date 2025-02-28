دون تهجير.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة سرعة بدء إعادة إعمار غزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي.

وشدد الرئيس السيسي، خلال اتصال تلقاه من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.