إعلان

دون تهجير.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة سرعة بدء إعادة إعمار غزة

06:59 م الجمعة 28 فبراير 2025

الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي.

وشدد الرئيس السيسي، خلال اتصال تلقاه من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهجير غزة رفض التهجير السيسي كير ستارمر بريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دار الإفتاء تعلن رسميًا أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٥
الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)