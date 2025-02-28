وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت أثناء عملها بمركز طبي النزهة الجديدة

كتب- أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيبة منى فتوح شحاتة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الطبيبة منى فتوح شحاتة، قد توفيت، أمس الخميس، أثناء عملها بمركز طبي النزهة الجديدة، بمحافظة القاهرة، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.