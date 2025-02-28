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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة

06:40 م الجمعة 28 فبراير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع. وأكد السيد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد، حيث حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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