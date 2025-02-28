جولات وزير الأوقاف لمساجد آل البيت والمساجد الكبرى استعدادًا لشهر رمضان

كتب- محمود مصطفي أبو طالب:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها) بالقاهرة، للوقوف على جاهزيته لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعدادات المساجد الكبرى. ورافقه خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، ومديرية أوقاف القاهرة.

وخلال الجولة، أكد وزير الأوقاف على أهمية تهيئة المساجد لتكون واحات السكينة والخشوع، مشددًا على ضرورة العناية بجميع مرافقها، من حيث النظافة والإنارة والصيانة، بما يضمن راحة المصلين ويعينهم على أداء الشعائر في أجواء روحانية. كما وجّه بمتابعة دورية لضمان جاهزية المسجد طوال الشهر الكريم.

وأشار "الأزهري" إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز المساجد الكبرى وفق خطة متكاملة، تستوعب الإقبال المتوقع على صلاة التراويح والقيام، مع تقديم برامج دعوية هادفة لنشر الوعي الديني الوسطي وتعزيز القيم الإيمانية. كما أكد دور الأئمة والدعاة في توجيه الناس إلى استثمار الشهر الفضيل في الطاعة والعمل الصالح.

واختتم الوزير جولته بتفقد مرافق المسجد، مشددًا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير كل ما يلزم لتكون المساجد على أكمل وجه، أداءً لدورها في ترسيخ القيم الدينية وتوفير الأجواء الروحانية للمصلين خلال شهر رمضان.

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