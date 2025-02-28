رئيس الوزراء يفتتح مسجد "العلي العظيم" كأول مسجد جامع ضمن مشروع وطني شامل

كتب- محمود مصطفي أبو طالب:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مسجد "العلي العظيم" (حسين كامل سابقًا) بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الوطني لإنشاء المساجد الجامعة في مختلف محافظات الجمهورية.

و يأتي افتتاح المسجد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استنساخ نموذج مسجد مصر الكبير في جميع أنحاء الجمهورية، وفق رؤية "المسجد الجامع"، الذي يجمع بين الجوانب الروحية والخدمية والتنموية، ليكون منارة للفكر الوسطي ومركزًا لتقديم الخدمات المجتمعية المتكاملة.

المسجد الجامع.. نموذج جديد للمساجد في مصر

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن فكرة "المسجد الجامع" تقوم على تزويد المسجد بنخبة من الأئمة المتميزين، القادرين على نشر الفكر المعتدل ومعالجة القضايا المجتمعية، إلى جانب توفير خدمات متكاملة للمواطنين، حيث يضم مسجد "العلي العظيم" قاعات مناسبات، ومصلى للسيدات، ومكتبة، ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانتين للأطفال، بالإضافة إلى خمس عيادات طبية وموقف سيارات واسع، مما يجعله نموذجًا متكاملًا للمسجد الحديث.

افتتاحات مماثلة في المحافظات قريبًا

وأشار وزير الأوقاف إلى أن افتتاح مسجد "العلي العظيم" هو باكورة المشروع، ومن المنتظر أن تتوالى افتتاحات مماثلة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تعميم هذا النموذج في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في تنفيذ المشروع، كما هنأ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

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