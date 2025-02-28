نقيب الأشراف: المساجد تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

كتب- أحمد الجندي:

أدى محمود الشريف نقيب الأشراف، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان بمسجد العلي العظيم بمصر الجديدة، رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وعددا من الوزراء.

وتقدم محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد نقيب الأشراف على أن مسجد العلي العظيم بمصر الجديدة يعد صرحا عملاقا ينضم إلى قائمة المساجد التي تم تشييدها في الجمهورية الجديدة، مشددا على أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في إعمار مساجد آل البيت أو المساجد بصفة عامة، خلال عهد الرئيس السيسي سواء من حيث التوسع في إنشائها أو من حيث الأنشطة الدعوية والعلمية التي تقام بها.

وشدد " الشريف"، على أن الطفرة الكبيرة التي تحدث في جميع مساجد جمهورية مصر العربية لمسها كل المتعلقين ببيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.

ووجه نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الشديد على العناية ببيوت الله عز وجل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة لحرصهم على أن تكون مساجد مصر منارة للمعرفة ونشر وسطية الدين.

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