25 صورة من افتتاح رئيس الوزراء لمسجد العلي العظيم بألماظة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسجد "العلي العظيم" بمنطقة ألماظة بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات الدولة وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وخلال الافتتاح، قام رئيس الوزراء بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المسجد، مؤكدًا على حرص الدولة على تطوير وتجديد المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة في مختلف المحافظات.

الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا

وأوضح أن وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا، منها 111 مسجدًا تم إعادة بنائه بالكامل، و51 مسجدًا خضع لأعمال الصيانة والتطوير.

أعمال بناء المسجد انطلقت في يوليو 2023

وتفقد مدبولي أنحاء المسجد، واستمع إلى شرح قدمه اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أوضح أن أعمال بناء المسجد انطلقت في يوليو 2023 وانتهت في فبراير 2025، مضيفًا أن المسجد يتسع لـ 5000 مصلٍ، ويقام على مساحة 8100 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل بدرومًا، وطابقًا أرضيًا، وأول علوي.

كما يحتوي المسجد على مرافق خدمية متعددة، منها دار مناسبات، قاعات، غرفة لتحفيظ القرآن، مصلى للسيدات، ساحات داخلية وخارجية، عيادات، ساحة انتظار سيارات، دورات مياه، حضانة، فصول تعليمية، ومكتبة.

افتتاح 1126 مسجدًا منذ يوليو 2024

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ يوليو 2024 بلغ 1126 مسجدًا، منها 770 مسجدًا تم إعادة بنائه بالكامل، و356 مسجدًا تم ترميمه وصيانته.

وأضاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم تجديدها وصيانتها وتأثيثها منذ يوليو 2014 بلغ 13,207 مساجد.

وأوضح الأزهري أن المساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها توزعت على مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، المنوفية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسماعيلية، مطروح، الأقصر، سوهاج، أسوان، الغربية، قنا، دمياط، السويس، مؤكدًا استمرار الجهود لإنشاء وتطوير المساجد في جميع أنحاء البلاد.

وفي ختام زيارته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تحية المصلين، ناقلًا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئته لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات، مع استمرار التقدم والازدهار.

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