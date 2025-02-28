وزير الزراعة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي

كتب- أحمد الجندي:

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر فبراير الحالى، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع إن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت الآتي:

- إصدار عدد (1111 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (438 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الموافقة على تسجيل عدد (774) تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (464) تسجيله محلية، (310) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

- إصدار عدد (42) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (61) مصنع أعلاف فى (11) محافظة (دمياط - الإسكندرية - الشرقية - القاهرة - الغربية - بنى سويف - كفر الشيخ - الدقهلية - الاسماعيلية - البحيرة - المنوفية) بعدد (128) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- إعدام شحنة بكمية (12,5) طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

- تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بنسبة تخفيض أقل عن سعر السوق بــ30%.

- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك و إضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام -رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وفي سياق متصل استقبل وزير الزراعة وفدا ممثلاً عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حيث أكد خلال اللقاء على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الزراعية بشقيها النباتى والحيوانى، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتحسين الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

كما دعا "فاروق" الجميع إلى استثمار شهر رمضان الكريم لبذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل من أجل دعم مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

ووجه وزير الزراعة بضرورة بذل أقصى الجهد في سبيل تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة مؤكدًا أن الوزارة بحاجة إلى جهود كل فرد من العاملين لتحقيق التقدم المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

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