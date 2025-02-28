وزير الزراعة يبحث مع رئيس "نستله مصر" التعاون في مجال تحقيق الاستدامة الزراعية

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، والوفد المرافق له؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الاستدامة الزراعية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

واطلع وزير الزراعة - خلال اللقاء - على دور شركة "نستله" في مجال الصناعات الغذائية منذ بدء نشاطها في السوق المصري مما يزيد على 125 عاما لإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات جنيه، ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة.

كما اطلع الوزير على خطط شركة "نستله" في زيادة حجم استثماراتها بمعدلات ثابتة سنويا للتوسع في خطوط الإنتاج، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي، مشيدا بجهود شركة "نستله" في توطين مستلزمات الإنتاج من خلال تطوير سلاسل التوريد الزراعية لزيادة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في دعم صغار المزارعين وخفض فاتورة الواردات والحفاظ على تقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية.

كما أشاد بالأسلوب العلمي المتبع في رفع قدرات صغار المزارعين وأسرهم، بما ينعكس على تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.

وبدورهم، استعرض مسئولو الشركة جهود دعم سلاسل التوريد المحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد .. مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ "نستله" مرحلة تجريبية بالشراكة مع شركة "إنجازات"، أول مطور ومشغل للطاقة المتجددة والمياه لإنتاج المحاصيل الزراعية محليا بنفس المعايير العالمية، لاستخدامه في الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لفروع الشركة إقليميا.

وطرح مسئولو شركة "نستله" مبادرتها التنموية لدعم صغار المزارعين، من خلال إطلاق "أكاديمية نستله الزراعية" لتطبيق نموذج يعمل على تبني الممارسات الزراعية المستدامة عبر استخدام تقنيات زراعية متقدمة، تدعم الزراعة المتجددة، وترفع الإنتاجية والجودة الزراعية.

واقترحوا دمج جهود أكاديمية نستله الزراعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، للوصول للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر" باهتمام وزارة الزراعة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح فرص استثمارية متنوعة في الإنتاج ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، مشيدا باهتمام وزير الزراعة بتذليل التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التعاون في تطبيق مبادرات تنموية لدعم صغار المزارعين.

وأكد كامل أن الشركة لديها استراتيجية واضحة تركز على التوطين، وذلك بالتماشي مع خطة مصر 2030، والتي من خلالها توفر مدخلات الإنتاج الأساسية والتعاون مع الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تعمل على رفع كفاءة وجودة المنتج المصري وزيادة الصادرات لدول الجوار لدعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.. لافتا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الشركة على الاستثمار في دعم المزارع المصري ورفع كفاءته من خلال توفير التدريب اللازم وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة.

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