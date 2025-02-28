مدبولي يصل مسجد العلي العظيم بمصر الجديدة لأداء صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إلى من مسجد العلي العظيم بألماظة بمصر الجديدة، لأداء صلاة الجمعة.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد العلي العظيم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبدالناصر حرك، ويلقي الخطبة الدكتور أسامة الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل”، بينما تتحدث الخطبة الثانية عن إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضا:

من 500 إلى 1500 جنيه.. تطورات منحة العمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

نشرة التوك شو| موعد تطبيق الزيادة المقررة على البطاقات التموينية والرد المصري على تصريحات هاليفي