إعلان

وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة

10:55 ص الجمعة 28 فبراير 2025

علاء الدين فاروق وزير الزراعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتحسين الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع وفد من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

ودعا فاروق إلى استثمار شهر رمضان الكريم لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل دعم مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

ووجه الوزير بضرورة بذل أقصى الجهد في سبيل تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا أن وزارة الزراعة بحاجة إلى جهود كل فرد من العاملين لتحقيق التقدم المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

اقرأ أيضا:

من 500 إلى 1500 جنيه.. تطورات منحة العمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

نشرة التوك شو| موعد تطبيق الزيادة المقررة على البطاقات التموينية والرد المصري على تصريحات هاليفي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزير الزراعة الإنتاج الزراعي والحيواني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

باقة برامج رمضان 2025 من مصراوي.. تنوع يجمع بين الفائدة والمتعة
"السبت فلكيًا.. هل يمكن رؤية هلال رمضان ليكون الأحد أول أيام الشهر المبارك 2025؟"
تجسيد مبشرين بالجنة والفتنة الكبرى.. مسلسل "معاوية" يثير الجدل قبل عرضه
أجمل رسائل وصور التهنئة بمناسبة حلول رمضان 2025