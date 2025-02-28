وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتحسين الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع وفد من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

ودعا فاروق إلى استثمار شهر رمضان الكريم لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل دعم مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

ووجه الوزير بضرورة بذل أقصى الجهد في سبيل تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا أن وزارة الزراعة بحاجة إلى جهود كل فرد من العاملين لتحقيق التقدم المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

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