نشرة التوك شو| موعد تطبيق الزيادة المقررة على البطاقات التموينية والرد المصري على تصريحات هاليفي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"إخلاء مسؤولية".. ضياء رشوان يعلق على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن مصر

علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، التي أبدى فيها قلقه من قوة الجيش المصري وتزايد تسليحه.

وأوضح رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر"، أن هذه التصريحات تُعد بمثابة "إخلاء مسؤولية" من هاليفي قبل مغادرته منصبه.

أستاذ علوم سياسية: مصر قطعت الطريق على انفلات الإعلام الإسرائيلي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته للمضي قدمًا في استكمال مراحل الهدنة بقطاع غزة.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أشار إلى أن مصر تستعد لتقديم خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع بعد القمة العربية المرتقبة، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستشكل أساسًا لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

مصطفى بكري عن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي: لحمنا مر ومحدش يحاول يستفزنا

رد الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي أعرب عن قلقه من التهديدات الأمنية التي قد تأتي من مصر بسبب قوة الجيش المصري.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة مؤخرًا، والتي عبرت عن مخاوف إسرائيل من الجيش المصري، تأتي بسبب إدراكهم أن مصر تمتلك إدارة قوية وجيشًا وطنيًا قويًا وشعبًا واعيًا بما يحدث حوله.

التموين تكشف موعد تطبيق الزيادة المقررة على البطاقات

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الزيادة المقررة على بطاقات التموين التي أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستُطبق بداية من مارس المقبل، لتعزيز الدعم المقدم للمواطنين.

وأوضح "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن محافظة القاهرة شهدت إقامة 9 معارض "سوق اليوم الواحد" و15 معرضًا من "أهلا رمضان"، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسر المصرية.

مصطفى بكري: مصر لن تشارك في أي محاولات تهدف إلى إدارة القطاع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ترفض بشكل قاطع المقترح المتعلق بإدارة غزة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت بوضوح أن مصر لن تشارك في أي محاولات تهدف إلى إدارة القطاع.

وأوضح بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف بحزم في وجه الإدارة الأمريكية ورفض مخطط التهجير بشكل كامل، مؤكداً أن الرئيس لا يمكن أن يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية التي تتبناها مصر.

خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية جسر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تستهدف فئتين رئيسيتين هما مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه الشرائح تشكل جزءًا حيويًا من المجتمع وتستحق دعمًا مستمرًا لتلبية احتياجاتها.

في حوار عبر قناة "إكسترا لايف"، أوضح أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث تتابع الدولة باستمرار مستوى معيشة المواطنين لتقديم الدعم في الأوقات المناسبة.