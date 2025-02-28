أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 5 مارس 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

السبت 1 مارس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على السواحل الغربية.

من الأحد 2 مارس إلى الثلاثاء 4 مارس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الأربعاء 5 مارس، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة.