أنباء عن تعيين المايسترو علاء عبدالسلام رئيساً لدار الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، تعيين المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام رئيسًا جديدًا لدار الأوبرا المصرية، خلفا للدكتورة لمياء زايد.

جدير بالذكر أن المايسترو علاء عبدالسلام قاد حفل "أم كلثوم" لأوركسترا الموسيقى العربية بباريس في الذكرى الـ50 لرحيلها، والذي كانت تنظمه وزارة الثقافة بداية الشهر الجاري.

ويُعد عبدالسلام، أول رئيس لدار الأوبرا يأتي من خلفية الموسيقى العربية، في خطوة يراها الفنانون جديرة بالاعتزاز، حيث يأمل الجميع في أن تحمل المرحلة المقبلة حلولًا للمشكلات الإدارية وتحقيق الاستقرار للفنانين والعاملين بالأوبرا، مع الحفاظ على دورها الريادي في دعم الحركة الفنية والثقافية في مصر.