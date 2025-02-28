من 500 إلى 1500 جنيه.. تطورات منحة العمالة غير المنتظمة خلال 3 أشهر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، المقدمة من وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة قيمة منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيهًا

وقرر وزير العمل، محمد جبران، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وتُمنح هذه الفئة المسجلة لدى الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة، منحة مالية في مناسبات متعددة، تشمل: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العاملون على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.

وفي إطار التطوير المستمر للمنظومة، تم استحداث بند لمواجهة الحوادث، حيث تحصل أسر الضحايا المسجلين وغير المسجلين من العمالة غير المنتظمة على 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، بينما يُصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل مصاب.

زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة، التي سيتم تطبيقها من بداية رمضان وحتى يونيو المقبل، تشمل توفير دعم إضافي لوزارة العمل، يتيح صرف 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، على مدار ست منح سنوية، بعدما كانت قيمتها 1000 جنيه فقط قبل الزيادة الأخيرة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة:

يتم صرف هذه المنحة لعدد من الفئات التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وتشمل:

الحرفيين.

عمال البناء.

المزارعين.

الصيادين.

العاملين غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو ممن ليس لديهم دخل ثابت.

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة:

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة شهر رمضان، التي تُصرف قبل بداية الشهر وتستمر حتى نهايته.

منحة عيد الفطر، التي يتم صرفها في الأسبوع الأخير من رمضان.

منحة عيد العمال، التي تُمنح من الأول حتى نهاية مايو.

منحة عيد الأضحى، والتي تُصرف قبل حلول العيد.

منحة المولد النبوي الشريف، التي يتم صرفها مع بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

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