أستاذ علوم سياسية: مصر قطعت الطريق على انفلات الإعلام الإسرائيلي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته للمضي قدمًا في استكمال مراحل الهدنة بقطاع غزة.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أشار إلى أن مصر تستعد لتقديم خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع بعد القمة العربية المرتقبة، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستشكل أساسًا لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وأوضح فهمي أن المبعوث الأمريكي سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان استمرار الهدنة، التي يمكن أن تفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية لمستقبل غزة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الهدنة قد تثير انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن إسرائيل سبق أن فشلت في نزع سلاح حزب الله، واليوم تكرر نفس المطالب مع حماس دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي سياق متصل، انتقد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، افتقار الإعلام الإسرائيلي للانضباط، مشيرًا إلى أن مصر تنجح في قطع الطريق على محاولاته للهجوم عليها.

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأنه شخصية ضعيفة لا تُؤخذ تصريحاته على محمل الجد داخل إسرائيل، معتبرًا اقتراحه بتحميل مصر مسؤولية إدارة غزة "عبثيًا" وغير واقعي.

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