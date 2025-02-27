"مصر للطيران" تصدر بيانًا مهمًا بشأن الرحلات المتجهة لأثينا غدًا

(أ ش أ)

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانًا أوضحت فيه الإجراءات التي سيتم اتباعها نظرًا إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدًا الجمعة.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 و MS749 والرحلتين المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 و MS750، ونحيط سيادتكم علمًا أنه استيعابًا لركاب هذه الرحلات فإن مصر للطيران ستقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الجمعة 28 فبراير فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 02:00 صباح السبت 1 مارس.

وتابعت في البيان: "لذا يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران".