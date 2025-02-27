"إخلاء مسؤولية".. ضياء رشوان يعلق على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن مصر

كتب- حسن مرسي:

علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، التي أبدى فيها قلقه من قوة الجيش المصري وتزايد تسليحه.

وأوضح رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر"، أن هذه التصريحات تُعد بمثابة "إخلاء مسؤولية" من هاليفي قبل مغادرته منصبه.

وأكد رشوان أن الطرف الفلسطيني ظل حاضرًا باستمرار في مباحثات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ برفض فكرة تهجير الفلسطينيين، بل شنت حملة دبلوماسية دولية لدعم موقفها، وهو ما أثار استياء إسرائيل ودفعها لتصعيد التصريحات ضدها.

وأضاف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن موقف القيادة المصرية الثابت أزعج دولة الاحتلال، التي تسعى لتقويض جهود السلام.

واستعرض رشوان تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، قائلاً إن مصر خاضت حروبًا مع إسرائيل لمدة 31 عامًا، لكنها حافظت على السلام لـ46 عامًا، مؤكدًا أن أي ادعاء بخرق مصر لمعاهدة السلام يفتقر إلى العقل والمنطق، لأنه يتعارض مع مصالحها الاستراتيجية.

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