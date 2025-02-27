مصطفى بكري عن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي: لحمنا مر ومحدش يحاول يستفزنا

كتب- حسن مرسي:

رد الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي أعرب عن قلقه من التهديدات الأمنية التي قد تأتي من مصر بسبب قوة الجيش المصري.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة مؤخرًا، والتي عبرت عن مخاوف إسرائيل من الجيش المصري، تأتي بسبب إدراكهم أن مصر تمتلك إدارة قوية وجيشًا وطنيًا قويًا وشعبًا واعيًا بما يحدث حوله.

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار" بلهجة حازمة: "إحنا لحمنا مر، ومحدش يحاول يستفزنا".

وفيما يتعلق بالمقترحات التي تهدف إلى وضع قطاع غزة تحت مسئولية مصر لمدة 15 عامًا، أكد بكري أن مصر لن تسمح لنفسها بالانخراط في أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء كانت هذه المخططات صادرة عن إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأوضح أن أي أطروحات تحاول الالتفاف حول الثوابت المصرية والعربية، خاصة تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة تمامًا وغير مقبولة.

وتابع بكري حديثه مؤكدًا على ضرورة أن تكون القوات المصرية في أعلى درجات الجاهزية لأي تطورات مفاجئة، مستشهدًا بما قاله الرئيس السيسي ووزير الدفاع في هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر لديها تاريخ عسكري مشرف، حيث واجهت تحديات كبيرة في الماضي، كما حدث في عامي 1956 و1967، وقادرة على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وأشاد بكري بالرئيس السيسي، واصفًا إياه بأنه "رجل أزمات" يدرك جيدًا معنى الأمن القومي ويعي حجم الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الرئيس يعرف جيدًا أهمية القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية أمنها القومي.

اقرأ أيضا:

اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور

قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية

الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة

صور.. أحدث أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة