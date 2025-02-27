التموين تكشف موعد تطبيق الزيادة المقررة على البطاقات

كتب- حسن مرسي:

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الزيادة المقررة على بطاقات التموين التي أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستُطبق بداية من مارس المقبل، لتعزيز الدعم المقدم للمواطنين.

وأوضح "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن محافظة القاهرة شهدت إقامة 9 معارض "سوق اليوم الواحد" و15 معرضًا من "أهلا رمضان"، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وأضاف، أن هذه المعارض تُكملها الشوادر المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعكس جهود الدولة لضمان وصول الدعم لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة شملت، دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب البطاقات التموينية، وصرف دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين.

صرف 125 جنيهًا إضافيًا لحاملي البطاقات التموينية من الأفراد المستقلين.

يستفيد من هذه الزيادات حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية.

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