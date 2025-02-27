مصطفى بكري: مصر لن تشارك في أي محاولات تهدف إلى إدارة القطاع

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ترفض بشكل قاطع المقترح المتعلق بإدارة غزة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت بوضوح أن مصر لن تشارك في أي محاولات تهدف إلى إدارة القطاع.

وأوضح بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف بحزم في وجه الإدارة الأمريكية ورفض مخطط التهجير بشكل كامل، مؤكداً أن الرئيس لا يمكن أن يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية التي تتبناها مصر.

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي قادر على مواجهة الأزمات بكل قوة، مشيراً إلى أنه "ابن مصر يعلم أهمية الأمن القومي والقضية الفلسطينية، ويعلم الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وأشار مقدم "حقائق وأسرار" إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي التي تحدث فيها عن قوة الجيش المصري، معرباً عن قلق إسرائيل من هذه القوة.

وأكد بكري أن إسرائيل تضمر الشر للمنطقة العربية بأكملها، وأن الجيش المصري يحمي حدوده وهو جيش وطني وشريف، وأن الشعب المصري قادر على سحق أي شخص يعتقد أنه يمكنه النيل من مصر.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري بأن الدولة المصرية قوية وقادرة على حماية أمنها القومي، وأن الشعب المصري قادر على دحر المستحيل.

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