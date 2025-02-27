وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء عن عمر ناهز 74 عامًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نعت الأمانة العامة لهيئة كبارالعلماء في بيان لها الدكتورمحمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية منذ قليل.

وقالت الهيئة في بيانها "ببالغ الأسى و مزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفاة العالم الجليل حيث انطفئت اليوم مصباح من مصابيح العلم بوفاة الفقيد".

ويشار إلى أن الدكتورمحمود توفيق سعد ولد في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصرعام 1951م، و حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1962م،ثم الإعدادية الأزهرية عام 1966م، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1970م ، ثم التحق بكلية اللغة العربية وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 1974م بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على مرتبة التخصص الماجستير في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز عام 1979م عن بحث بعنوان «آراء العصام الإسفراييني في شرحه للسمرقندي»، ثم حصل على درجة الدكتوراه العالمية عام 1983م ، بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى ببحث تحت عنوان «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي».

وقد تدرج في الوظائف العلمية من معيد إلى درجة مدرس مساعد ثم عمل مدرسا فأستاذًا مساعدًا، ثم رُقّي إلى درجة أستاذ، وقد تم تعيينه رئيسًا لقسم البلاغة بكلية اللغة العربية بالمنوفية، وأيضا شغل عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر تخصص البلاغة والنقد.

وقد صدر قراربتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء من رئاسة الجمهورية برقم (108) في 5/3/2020م وله عدد من المؤلفات، منها «استنباط المعاني من الكتاب والسنة » طبع بمكتبة وهبة ، و«دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» وقد طبع أيضًا، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في البلاغة القرآنية والنبوية والدفاع عن القرآن وبلاغته وفصاحته.

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