وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء عن عمر ناهز 74 عامًا
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
نعت الأمانة العامة لهيئة كبارالعلماء في بيان لها الدكتورمحمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية منذ قليل.
وقالت الهيئة في بيانها "ببالغ الأسى و مزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفاة العالم الجليل حيث انطفئت اليوم مصباح من مصابيح العلم بوفاة الفقيد".
ويشار إلى أن الدكتورمحمود توفيق سعد ولد في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصرعام 1951م، و حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1962م،ثم الإعدادية الأزهرية عام 1966م، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1970م ، ثم التحق بكلية اللغة العربية وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 1974م بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على مرتبة التخصص الماجستير في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز عام 1979م عن بحث بعنوان «آراء العصام الإسفراييني في شرحه للسمرقندي»، ثم حصل على درجة الدكتوراه العالمية عام 1983م ، بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى ببحث تحت عنوان «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي».
وقد تدرج في الوظائف العلمية من معيد إلى درجة مدرس مساعد ثم عمل مدرسا فأستاذًا مساعدًا، ثم رُقّي إلى درجة أستاذ، وقد تم تعيينه رئيسًا لقسم البلاغة بكلية اللغة العربية بالمنوفية، وأيضا شغل عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر تخصص البلاغة والنقد.
وقد صدر قراربتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء من رئاسة الجمهورية برقم (108) في 5/3/2020م وله عدد من المؤلفات، منها «استنباط المعاني من الكتاب والسنة » طبع بمكتبة وهبة ، و«دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» وقد طبع أيضًا، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في البلاغة القرآنية والنبوية والدفاع عن القرآن وبلاغته وفصاحته.
اقرأ أيضا:
اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور
قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية
الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة
صور.. أحدث أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
فيديو قد يعجبك: