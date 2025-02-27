خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية جسر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تستهدف فئتين رئيسيتين هما مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه الشرائح تشكل جزءًا حيويًا من المجتمع وتستحق دعمًا مستمرًا لتلبية احتياجاتها.

في حوار عبر قناة "إكسترا لايف"، أوضح أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث تتابع الدولة باستمرار مستوى معيشة المواطنين لتقديم الدعم في الأوقات المناسبة.

وأضاف جاب الله أن الحزمة مصممة لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون أن تُثقل كاهل الاقتصاد، موضحًا أنها ستحفز السوق المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع الأساسية التي تنتجها الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيؤدي إلى تنشيط النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، حيث ستستخدم الأسر هذه الموارد في شراء منتجات محلية، مما يعزز الاستثمار الداخلي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

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