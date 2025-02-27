وزير التموين يمد فترة "الأوكازيون الشتوي" ويكشف عدد المحال المشاركة

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 حتى يوم 21 مارس القادم.

وشمل القرار الصادر من الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدًا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.