وزير العمل: القدس عاصمة فلسطين ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

ترأست مصر ممثلة في محمد جبران، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 102، المنعقدة اليوم الخميس بالقاهرة، بحضور فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال)، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة.

توحيد المواقف العربية وتعزيز التعاون المشترك

أكد "جبران"، خلال كلمته، أهمية توحيد المواقف العربية وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في دعم وحدة الصف العربي.

وأعرب عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعوب العربية، وتسهم في دعم خطط التنمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل، وإعداد الكوادر الشبابية لمواكبة متغيرات سوق العمل.

كما هنأ "جبران"، منظمة العمل العربية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، وجامعة الدول العربية بمناسبة 80 عامًا على إنشائها، مثمنًا جهود فايز المطيري في تطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها العربي والدولي.

وأشار وزير العمل، إلى أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في توقيت مهم، يسبق انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51، وفي ظل تحديات تؤثر على أسواق العمل وفرص التشغيل في الدول العربية، ما يستدعي مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

تناول "جبران"، في كلمته ملف أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي حتى تحقيق الاستقلال الكامل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل، عن ثقته في أن تحقق الدورة الحالية نتائج مثمرة تعكس التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى مواصلة العمل في إطار الحوار البناء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل اللائق في العالم العربي.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من التقارير، من بينها متابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستراتيجية ريادة الأعمال في الوطن العربي، إلى جانب التقارير المالية والتنظيمية، واستعدادات المنظمة للمؤتمرات والفعاليات العربية والدولية المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025

وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

4500 فرصة عمل.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. تحذير من "الأرصاد" للمواطنين بشأن الطقس

مساعدات ووقود..استقبال 179 شاحنة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى غزة