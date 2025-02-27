وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رافقها خلالها المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وفريق من القطاع.

تفقد مجلس مدينة الخصوص

زارت الوزيرة المركز التكنولوجي لمتابعة تنفيذ منظومة التصالح ومعدلات الإنجاز، وتم التوجيه بزيادة حملات التوعية حول تسهيلات التصالح، والتواصل مع المواطنين لاستكمال طلباتهم.

كما تم إحالة 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن، مع تشديدات على الانضباط داخل المجلس، والتخلص من المخلفات العشوائية.

وكلفت الوزيرة، بشن حملات لمواجهة الإشغالات والأكشاك المخالفة، كما وجهت بتوفير فرصة عمل لمواطن عبر التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

تفقد مركز ومدينة قليوب

تم متابعة منظومة التصالح وتراخيص البناء، ودفع وتيرة العمل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين، ودراسة زيادة الموظفين والمساحة الاستيعابية في المركز التكنولوجي.

ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.

كما شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعقيدها، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

واختتمت الوزيرة، جولتها بتوجيه فريق التفتيش والرقابة بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات وإعداد تقرير شامل.

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