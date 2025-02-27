إعلان

افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" للأدوات الصحية باستثمارات 19.5 مليون دولار

03:03 م الخميس 27 فبراير 2025

مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالسخنة، افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" لتصنيع الأدوات الصحية، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية المهمة في منطقة المطور الصناعي أوراسكوم.

تفاصيل المصنع

تبلغ مساحة المصنع 70 ألف متر مربع، باستثمارات 19.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 160 ألف قطعة سنويًا، ويوفر 330 وظيفة.

المراحل الإنتاجية بالمصنع

- التجهيز: تحضير العجين المستخدم في التصنيع

- الصب: تشكيل المنتجات داخل قوالب مخصصة

- الدهانات: استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لضمان توزيع الألوان بجودة عالية

- الأفران: تعريض المنتجات لدرجات حرارة مختلفة حسب نوع المنتج

- الفرز: التأكد من الجودة والمواصفات الفنية

- التعبئة والتغليف: تجهيز المنتجات للسوق المحلي والتصدير

وأشاد رئيس الوزراء، بجودة المنتجات واعتبرها علامة تجارية متميزة في مصر، مشددا على زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ودعم خطط التوسع الصناعي والتصدير.

يُذكر أن المصنع يصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجه للخارج، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة

احتفال رسمي وشعبي.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر رمضان 1446 غدًا

زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأدوات الصحية المنطقة الصناعية مصنع أزورا إيجيبت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)