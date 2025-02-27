افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" للأدوات الصحية باستثمارات 19.5 مليون دولار

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالسخنة، افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" لتصنيع الأدوات الصحية، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية المهمة في منطقة المطور الصناعي أوراسكوم.

تفاصيل المصنع

تبلغ مساحة المصنع 70 ألف متر مربع، باستثمارات 19.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 160 ألف قطعة سنويًا، ويوفر 330 وظيفة.

المراحل الإنتاجية بالمصنع

- التجهيز: تحضير العجين المستخدم في التصنيع

- الصب: تشكيل المنتجات داخل قوالب مخصصة

- الدهانات: استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لضمان توزيع الألوان بجودة عالية

- الأفران: تعريض المنتجات لدرجات حرارة مختلفة حسب نوع المنتج

- الفرز: التأكد من الجودة والمواصفات الفنية

- التعبئة والتغليف: تجهيز المنتجات للسوق المحلي والتصدير

وأشاد رئيس الوزراء، بجودة المنتجات واعتبرها علامة تجارية متميزة في مصر، مشددا على زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ودعم خطط التوسع الصناعي والتصدير.

يُذكر أن المصنع يصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجه للخارج، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية.

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