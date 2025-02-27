4500 فرصة عمل.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات ضمن جولته التفقدية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يُعد المصنع من المشروعات الصناعية البارزة داخل منطقة "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية.

دعم الحكومة لصناعة الغزل والنسيج

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته أهمية صناعة الغزل والنسيج وحرص الحكومة على تطويرها وتعزيز صادراتها، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية والإقليمية.

من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الصناعات النسيجية تحقق قيمة مضافة كبيرة للصناعة المصرية، وتوفر العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أن خطة الدولة لتطوير هذا القطاع تشمل جميع مراحل الإنتاج لضمان تقديم منتجات نهائية عالية الجودة.

استثمارات المصنع وفرص العمل

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن مصنع "إيجيبت كادي" يمثل استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار، ويوفر 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تفاصيل المصنع والمشروعات المستقبلية

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من تساو خوى، العضو المنتدب لشركات "تيدا" مصر، الذي أوضح أن الشركة بدأت بمساحة 1.34 كيلومتر مربع باستثمارات 152 مليون دولار، وتعمل حاليًا على تنفيذ منطقة امتداد جديدة بمساحة 6 كيلومترات مربعة باستثمارات 230 مليون دولار، مع خطط لتوسعات مستقبلية على مساحة 2.8 كيلومتر مربع لإقامة مصانع جديدة.

التشغيل الفعلي للمصنع

قام رئيس الوزراء بإزاحة الستار إيذانًا بالتشغيل الفعلي، ثم تفقد خطوط الإنتاج والمراحل التصنيعية التي تشمل: الغزل، والنسيج، والصباغة، والطباعة.

إنتاجية المصنع والخطط المستقبلية

أوضح شي يي، الرئيس التنفيذي لشركة كادي الصينية العالمية للمنسوجات، أن المصنع يُنتج الأقمشة والملابس الجاهزة على مساحة 250 ألف متر مربع، وتم إنشاؤه في عام واحد فقط من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024، مع بدء التشغيل التجريبي في يناير 2025.

بدوره، أشار يانج جون مينج، المدير العام لـ"إيجيبت كادي"، إلى أن المرحلة الأولى اكتملت بطاقة إنتاجية سنوية 10,000 طن من الأقمشة، مع مبيعات متوقعة 35 مليون دولار سنويًا.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في مارس 2025، على أن يتم تشغيلها فعليًا في ديسمبر من نفس العام.

التكنولوجيا والابتكار في المصنع

أكد المسؤولون، أن المصنع يعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج، مع مراعاة المعايير البيئية، كما تم إنشاء مختبرات للبحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي في مجال المنسوجات، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة تنافس الأسواق العالمية.

رئيس الوزراء يتفاعل مع العمال

خلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من العمال الشباب، بينهم شابان من محافظة قنا، حيث أشادا بفرص العمل الجيدة التي وفرها المصنع، بالإضافة إلى السكن الملحق الذي يسهل عليهم التنقل والمعيشة.

وفي ختام الزيارة، التقط الدكتور مصطفى مدبولي صورة تذكارية مع العاملين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرص الحكومة على دعم الصناعات الاستراتيجية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

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