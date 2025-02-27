القوات المسلحة تعلن تنظيم مصر لفعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنظيم مصر لفاعليات بطولة العالم العسكرية للفروسية "رقم 25 لقفز الحواجز"، والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل على ملاعب نادي الفروسية بالكيان سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وألقى محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بتنظيم تلك البطولة العالمية على الملاعب المصرية، مقدمًا التحية للقوات المسلحة وحرصها على ظهور الحدث إعلاميًا على النحو الأمثل بما يليق بمكانة مصر وما تشهده رياضة الفروسية من اهتمام خلال الآونة الأخيرة.

كما أعرب اللواء أركان حرب محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، خلال كلمته، عن تقديره لثقة المجلس الدولي للرياضة العسكرية في قدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم تلك البطولة بعد ما شاهدوه من بنية تحتية متميزة وملاعب متطورة ومستوى راقٍ لكل أوجه تنظيم هذا الحدث العالمي.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير مختلف أوجه الدعم بما يحقق تنظيم فعاليات البطولة على أكمل وجه، مؤكدًا أنه تم مراعاة استيفاء جميع الشروط والمحددات التي تحقق فوز مصر بتنظيم تلك البطولة الكبرى على أراضيها.

فيما ألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة أشاد خلالها بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة لدعم المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن استضافة مصر لفعاليات البطولة يعكس اهتمام الدولة بقطاع الرياضة ولا سيما رياضة الفروسية التي شهدت طفرة إنشائية وتصميمات متكاملة لملاعبها تمهيدًا لاستضافة كبرى البطولات في تلك الرياضة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة

احتفال رسمي وشعبي.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر رمضان 1446 غدًا

زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد