ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. تحذير من "الأرصاد" للمواطنين بشأن الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

شددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة.

شهر مارس يتميز بتقلبات جوية

أوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن شهر مارس يتميز بتقلبات جوية واضحة، مع تباين ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

درجات الحرارة

أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد حدوث تحسن طفيف وتدريجي في الأحوال الجوية، حيث يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية خلال النهار.

حالة الطقس

أضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعزز فترات سطوع الشمس ويؤثر على درجات الحرارة.

وذكرت أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، بينما يكون دافئًا في مناطق جنوب الصعيد، إلا أن الأجواء تظل شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال المساء.

كما لفتت إلى أن نشاط الرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في ساعات الليل، مما يستدعي الحذر وارتداء ملابس مناسبة لمواجهة التقلبات الجوية، قائلة:"لا تنخدعوا بانخفاض درجات الحرارة واحذروا التقلبات الجوية".

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