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مساعدات ووقود..استقبال 179 شاحنة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

01:26 م الخميس 27 فبراير 2025

معبر كرم أبو سالم

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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل معبرا العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم، 179 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 4 شاحنات غاز، و10 شاحنات سولار، وشاحنتين محملتين بالبنزين.

يأتي ذلك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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معبر كرم أبو سالم غزة معبر العوجة مساعدات إنسانية
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