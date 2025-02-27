محافظ القاهرة يشهد افتتاح مؤتمر "الجمهورية" السنوي تحت شعار "السيسي.. بناء وطن"

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر جريدة الجمهورية، الذي يُعقد تحت عنوان: "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حضور رفيع المستوى

شارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، حيث حضر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ممثلًا عن رئيس الوزراء، إلى جانب وزراء الكهرباء، والبترول، والبيئة، والشباب والرياضة.

كما شهدت الفعالية حضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين.

محاور المؤتمر وأهدافه

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال 11 عامًا من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستعرض بالأرقام والبيانات حجم المشروعات القومية التي ساهمت في تحقيق طفرة تنموية في مختلف القطاعات.

كما يركز المؤتمر على أهم ملامح التغيير التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة عبر تطوير البنية التحتية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.

رسالة المؤتمر

يؤكد المؤتمر على أهمية التوثيق الدقيق للمشروعات القومية والإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وذلك من خلال مناقشات ثرية بمشاركة خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية متكاملة.

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