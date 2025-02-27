زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن مجلس المديرين المنعقد اليوم الخميس 28 فبراير 2025، قد وافق على القرارات التالية:

أولًا: زيادة البطاقة العلاجية

قرر المجلس رفع قيمة البطاقة العلاجية بمبلغ 200 جنيه، في إطار حرصه على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للعاملين.

ثانيًا: تحسين أجور العمالة المؤقتة

تمت الموافقة على زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يومًا، بهدف تحسين أوضاعهم المالية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

ثالثًا: اعتماد مواعيد العمل في رمضان

وافق المجلس على تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بحيث تكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لغير العاملين في طوائف التشغيل.

وبهذه المناسبة، توجه مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، والنواب، وقيادات الهيئة، على جهودهم المستمرة في دعم العمل والعاملين.

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