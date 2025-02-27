"مدبولي" يفتتح مجمع المصانع الجاهزة ومصنع "اليو بيراميدز" بـ "اقتصادية قناة السويس"

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المرحلة الأولى من مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، بالإضافة إلى مصنع "اليو بيراميدز" (ALU PYRAMIDS) المتخصص في تصنيع الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية، وذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مجمع المصانع الجاهزة.. نجاح ملحوظ وخطة توسع طموحة

بعد إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مجمع المصانع الجاهزة، حيث استمع إلى شرح من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أوضح أن المجمع يعمل وفق نظام "بلاج آند بلاي" (Plug & Play)، مما يتيح للمستثمرين سهولة التشغيل الفوري.

وأكد اللواء وليد يوسف، أن المجمع يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع، ويضم 150 مصنعًا جاهزًا موزعة على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية متوقعة مليار جنيه. وحقق المجمع نجاحًا بارزًا حتى الآن، حيث تم التعاقد على جميع مصانع المرحلة الأولى البالغ عددها 14 مصنعًا، بإجمالي تكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.

ويجرى حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، التي ستشمل 60 مصنعًا جاهزًا بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه، يليها تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستضم 76 مصنعًا بتكلفة 500 مليون جنيه.

"اليو بيراميدز" .. نقلة نوعية في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية

توجّه رئيس الوزراء لافتتاح مصنع "اليو بيراميدز"، وهو المصنع الأول الذي يبدأ تشغيله داخل المجمع، حيث استمع إلى شرح من السيد تشانغ يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "اليو بيراميدز"، الذي أكد أن المصنع يستفيد من موقع المجمع والبنية التحتية المتطورة لتصنيع هياكل الألمنيوم الخاصة بوحدات الطاقة الشمسية، بما يسهم في توطين صناعة الألواح الشمسية في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن استثمارات المصنع تصل إلى 2 مليون دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 آلاف طن، ويوفر 50 فرصة عمل.

وقد تم تجهيز المصنع بالكامل خلال خمسة أشهر فقط، من أكتوبر 2024 حتى فبراير 2025، على مساحة 3450 مترًا مربعًا.

وأضاف أن المصنع يعتمد بالكامل على المكون المحلي المصري بنسبة 100%، مما يعزز من فرص تقليل الفاتورة الاستيرادية.

كما يتم تشغيل المصنع بالكامل بواسطة الروبوتات وتقنيات الليزر، ويستخدم خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل وفق أحدث التقنيات.

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ول مصنع في مصر لتصنيع رقائق الويفر

أكد تشانغ يانغ أن المصنع هو الأول في مصر والشرق الأوسط الذي يقوم بتصنيع رقائق الويفر، وهي مكون أساسي لإنتاج الخلايا الشمسية، مما يساعد على تقليل استيراد هذه المكونات الحيوية وتعزيز التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما كشف عن خطة توسعية للمصنع تشمل إنتاج كميات كبيرة من رقائق الويفر خلال المرحلة الثانية من المشروع.

رئيس الوزراء يوجه بدعم توسعات المصنع والتحول للطاقة النظيفة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد مراحل التصنيع داخل المصنع، بدءًا من منطقة خامات الألومنيوم، مرورًا بخطوط الإنتاج، وحتى المنتجات النهائية. كما استمع إلى شرح تفصيلي حول المواصفات الفنية للوحات الشمسية وآلية تشغيلها لتحقيق أعلى استفادة.

ووجّه رئيس الوزراء كلًا من نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء، ببحث أوجه الاستفادة من توسعات المصنع لزيادة إنتاج رقائق الخلايا الشمسية، مؤكدًا أهمية ذلك في تقليل الواردات ودعم الصناعة المحلية.

كما وجّه رئيس الوزراء بإنشاء مجمع سكني للعاملين بالقرب من مجمع المصانع الجاهزة، لتوفير بيئة عمل متكاملة للكوادر الفنية.

إشادة حكومية ودعم مستمر للاستثمار الصناعي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي في ختام زيارته عن سعادته بما تم تحقيقه، مشيدًا بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أكد أن الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بهدف تعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المصري.

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