رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة

كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في منطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية. تشمل الجولة افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير ميناء السخنة.

يرافق رئيس الوزراء في جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بالإضافة إلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

المنطقة الاقتصادية.. مركز صناعي عالمي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالتأكيد على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحاور الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في مصر.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتجهيز المنطقة ببنية تحتية متطورة وفقًا للمواصفات العالمية، ما يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للصناعات الحديثة، وخاصة صناعات الوقود الأخضر وخدمات تموين السفن.

كما شدد رئيس الوزراء على التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات للمنطقة، وتذليل العقبات الإدارية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وتوطين الصناعات، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد "مدبولي"، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجًا للتعاون الاقتصادي العالمي، حيث يجمع التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ أفضل الخبرات الصناعية العالمية مع الكفاءات المصرية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

استثمارات صناعية جديدة

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تواصل جهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال استقطاب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تشمل الصناعات الدوائية، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات التكنولوجية، وصناعات الوقود الأخضر، بهدف تقليل الواردات، وتنويع الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تقدم بيئة استثمارية تنافسية، مدعومة بنظم تشريعية مستدامة، وشراكات دولية، وخدمات متكاملة للمستثمرين، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل العمالة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

إنجازات استثمارية بارزة

استعرض رئيس الهيئة الإنجازات الاستثمارية التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الثلاثين شهرًا الماضية، حيث تم توقيع عقود استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار، لتنفيذ 255 مشروعًا صناعيًا وخدميًا في مختلف المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.

كما يتم حاليًا إنشاء 120 مصنعًا جديدًا داخل المنطقة، ومن بين المشاريع البارزة مشروع المصانع الجاهزة "Plug & Play"، الذي يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع، ويتضمن 150 وحدة صناعية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى مليار جنيه.

وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث تم التعاقد على 14 مصنعًا باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.

ختام الجولة

تُعد منطقة السخنة المتكاملة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر الاقتصادية 2030، حيث تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

ومع استمرار الحكومة في تقديم الحوافز الاستثمارية ودعم البنية التحتية، تبقى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقدمة المشروعات القومية التي تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

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