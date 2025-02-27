نشرة التوك شو| بشرى سارة للمواطنين في رمضان.. وأول تعليق من الحكومة على واقعة منصة 'FBC' الوهمية

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على واقعة نصب منصة "FBC" الإلكترونية الوهمية، مؤكدًا أن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن المبالغ المالية التي خسرها المواطنون غير واقعية.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أوضح مدبولي أن الحديث عن خسارة 6 مليارات دولار من خلال مشاركة مليون مواطن في المنصة غير صحيح بالمرة، قائلًا: "لو افترضنا أن كل فرد من المليون مواطن استثمر 6 آلاف دولار، فلن نصل إلى هذا الرقم"، مشددًا على أن الأرقام المذكورة مبالغ فيها ولا تعكس الواقع.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزم الحماية الاجتماعية تضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءا من يوليو المقبل.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل الحزمة، أكد كجوك أن الدولة ستقدم دعمًا إضافيًا للأسر التي لديها طفلان ببطاقات التموين بقيمة 250 جنيهًا، بينما سيحصل أصحاب البطاقات التموينية التي تشمل فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخطوة سيصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للأجور بشأن القطاع الخاص، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أوضح كجوك أن الإجراءات المعلنة تهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، مع الحرص على عدم التسبب في زيادة الطلب على السلع، مما يقلل من الضغط على الأسعار ويحافظ على استقرارها.

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة لتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الحزم تتزايد عامًا بعد آخر.

وخلال مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح إبراهيم أن تكلفة البعد الاجتماعي في الحزمة بلغ 529 مليار جنيه في العام الماضي، بينما ارتفع إلى 636 مليار جنيه في العام الحالي، مما يعكس زيادة مطردة في حجم الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية، مؤكدًا أنها تتكون من جزأين رئيسيين: إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات أخرى خاصة بزيادة الأجور والمعاشات تبدأ مع بداية العام المالي الجديد، فيما وتبلغ تكلفة الشق الأول من الحزمة، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني إلى 80-85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى حوالي 200 مليار جنيه.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن قوة مصر الناعمة تعد أهم ما تصدره البلاد إلى العالم، مشيرًا إلى أن مصر لا تشتهر بتصدير سلعة تنفرد بها عن غيرها من الدول، بل تتميز بتصدير العقل والدماغ المصري.

وقال عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "العقل المصري هو المنتج الأول للتصدير خارج مصر"، مشيرًا إلى أن الأفلام المصرية التي تُنتج في السنوات الأخيرة تحقق إيرادات في دول الخليج والسعودية تفوق بأضعاف مضاعفة إيراداتها داخل مصر.

تحدثت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، عن علاقتها به منذ الطفولة وحتى الآن، كاشفة عن بعض المواقف التي جمعتها به قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم عالميا.

وأوضحت رباب خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن شقيقها كان أقرب أصدقائها في الصغر، حيث كانا يتشاركان الأسرار، وكان دائما يلجأ إليها لحفظ أسراره الصغيرة بعيدا عن الأهل، لكن مع مرور الوقت، ومع انتقاله للعيش في الخارج، بدأت طباعه تتغير وأصبح أكثر جدية.