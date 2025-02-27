وزير الرى يناقش مع السفير اليابانى بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين

كتب-عمرو صالح:

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أواى فوميو السفير الياباني الجديد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

وبحسب بيان الري استعرض سويلم الموقف المائي فى مصر وما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .



وأشار سويلم إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجاري تنفيذه بالتعاون مع اليابان بنسبة تنفيذ تصل إلى 63% حتى تاريخه، والذي يأتي إستكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف .



كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، وإستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا ، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الرى .



كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من المشروعات ومذكرات التعاون المقترحة مثل مقترح توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تقديم الخدمات الإستشارية لصيانة وإحلال محطات الرفع" ، "القرض القطاعى لتنفيذ دراسة جدوى لتطوير منظومة الري بترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف"، "حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة"، و دعم الجانب الياباني لـ "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" .



كما تم أيضاً مناقشة التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان حول سُبل تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة المياه، والري الذكى ، والزراعة الذكية ، وإدارة المخاطر ، والتدريب فى مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية GIS.



وأشار الدكتور سويلم إلى التعاون البارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، والذى تجلى فى "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عُقد برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس 2023 ، ودعم اليابان لمسار العمل رقم (5) بمبادرة AWARe ، مؤكداً على أهمية مواصلة المساعي المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية للحوار التفاعلي .

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